Білоруські ультрас оголосили бойкот матчів через політичну ситуацію в країні

Фанати низки футбольних клубів Білорусі оголосили бойкот поєдинків національної першості через «політичну ситуацію в країні».

Як передає Укрінформ, про це пише видання Трибуна.

Фанати заявили, що не будуть відвідувати як домашні, так і виїзні футбольні матчі «до повної перемоги народу».

Першими про бойкот заявили ультрас брестського «Динамо».

«Вважаємо, що це буде блюзнірством стосовно репресованих за останні півроку за притягнутими за вуха приводами хлопців з нашого та інших фанатських клубів країни. Наші думки - з загиблими та постраждалими за свою позицію членами громадянського суспільства та їх сім'ями», - йдеться у заяві фанатів.

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Про приєднання до бойкоту пізніше заявили активні вболівальники клубу БАТЕ, а також ультрас Торпедо-БелАЗ, Мінська та Торпедо, «Вітебська» та інших клубів білоруської першості з футболу.

Як повідомлялося, після фальсифікації результатів президентських виборів у серпні минулого року у Білорусі почалися масові акції протесту, які були жорстоко придушені режимом Олександра Лукашенка. Зараз влада країни продовжує наступ на цивільні права громадян Білорусі та продовжує репресії проти представників громадянського суспільства та журналістів.

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Легітимність режиму Олександра Лукашенка не була визнана демократичними країнами світу, країнами ЄС та Україною, які наполягають на проведенні інклюзивного політичного діалогу в країні задля проведення вільних та справедливих виборів, що відповідатиме запиту народу Білорусі щодо власного демократичного майбутнього.

Фото: TUT.BY