Нова Зеландія знову запроваджує локдаун

За один рік після того, як Нова Зеландія зафіксувала перший випадок коронавірусу, у найбільшому місті країни Окленд запроваджують уже другий локдаун цього місяця, оскільки влада намагається стримати поширення нового штаму коронавірусу з Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Новий семиденний локдаун в Окленді з населенням майже 2 мільйони осіб, було оголошено в суботу прем'єр-міністром Нової Зеландії Джасіндой Ардерн, причиною цього став новий випадок коронавірусу.

"Більш ніж ймовірно, що в спільноті будуть нові випадки", - зазначила Ардерн.

Під час семиденного локдауну мешканцям Окленда дозволять виходити з власних осель лише для здійснення покупок та роботи, в той час, як громадські місця будуть закриті.

В інших містах Нової Зеландії також обмежать кількість учасників масових зібрань.

Як повідомлялося, у світі зафіксували 114 463 592 випадки зараження коронавірусною хворобою. Зокрема виявлено 2 539 059 летальних випадків, водночас одужали 90 007 546 особи.

Наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу.