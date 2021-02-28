У США внаслідок вибуху постраждали троє поліцейських
Укрінформ
У місті Вічіта штату Канзас у США пролунав вибух у порожньому будинку. В результаті інциденту постраждали троє поліцейських.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твіттері місцеве управління поліції.
"Офіцери були направлені для перевірки нежитлового будинку в цьому районі. Троє правоохоронців отримали поранення у результаті можливого вибуху невідомого пристрою, коли увійшли до будівлі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається в іншому дописі нижче, двох офіцерів доставили до лікарні з легкими травмами, а одного - у важкому стані.
Пізніше одного з потерпілих виписали з лікарні.
Як повідомляв Укрінформ, у США затримали 280 учасників штурму Капітолію 6 січня цього року, а звинувачення висунули понад 300-м учасникам події.