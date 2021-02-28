У США затримали 280 учасників штурму Капітолія

У справі про заворушення у Вашингтоні та штурм будівлі Конгресу США 6 січня цього року, звинувачення висунули понад 300-м учасникам події, з яких 280 осіб було затримано.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав виконувач обов'язків заступника генерального прокурора США Джон Карлін, інформує The Hill.

Серед учасників заворушень були члени кількох ультраправих угруповань, зокрема, "Proud Boys" та "Three Percenters".

"Розслідування щодо винних просувається із безпрецедентними швидкістю та масштабом. Винні мають бути притягнуті до відповідальності, і це обов'язково станеться", - заявив Карлін.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прибічників Трампа, які увірвалися до Капітолія.

Унаслідок зіткнень загинули п'ятеро людей.Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.

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