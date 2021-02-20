У Кабулі сталася серія вибухів - є загиблі

Унаслідок низки вибухів у столиці Афганістану Кабулі загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще двоє були поранені.

Про це заявили у місцевій поліції, передає Укрінформ з посиланням на Associated Press.

Речник поліції Кабулу Фердауз Фарамарц заявив, що перші два вибухи сталися з інтервалом у 15 хвилин, а третій, націлений на поліцейський транспорт, пролунав через дві години.

Що саме спричинило вибухи, наразі невідомо.

Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за вибухи.

Фото: NBC News