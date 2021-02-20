У Кабулі сталася серія вибухів - є загиблі
Укрінформ
Унаслідок низки вибухів у столиці Афганістану Кабулі загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще двоє були поранені.
Про це заявили у місцевій поліції, передає Укрінформ з посиланням на Associated Press.
Речник поліції Кабулу Фердауз Фарамарц заявив, що перші два вибухи сталися з інтервалом у 15 хвилин, а третій, націлений на поліцейський транспорт, пролунав через дві години.
Що саме спричинило вибухи, наразі невідомо.
Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за вибухи.
Фото: NBC News