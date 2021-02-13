В Афганістані нові теракти, є загиблі й поранені

Щонайменше четверо афганських силовиків загинули, а ще сім зазнали важких поранень внаслідок трьох терактів (вибухів) на сході та півдні цієї країни в суботу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Інциденти трапилися в провінціях Кандагар, Кунар та Нангархар.

Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за ці напади. Ескалація відбувається в рамках протистояння між офіційною владою країни та рухом Талібан.

Так, під час терактів за останні тижні загинули кілька афганських урядовців, суддів, журналістів та громадських активістів.

Кровопролиття відбувається тому, що мирні перемовини між офіційним Кабулом і талібами в Катарі за посередництва США забуксували.

Як відомо, президент США Джо Байден наразі переглядає договір, який уклав його попередник Дональд Трамп із Талібаном у лютому 2020 року, що передбачає виведення всіх американських та інших союзних військ із Афганістану до 1 травня 2021 року.

США вже скоротили свій військовий контингент в Афганістані до 2,5 тисяч із 12.

Фото: EPA