Авіація Афганістану розбомбила табір талібів - 18 загиблих

На сході Афганістану ВПС завдали удару по табору руху «Талібан», знищивши щонайменше 18 бойовиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на заяву місцевої влади.

«Щонайменше 18 бойовиків руху «Талібан» були знищені в результаті авіаудару, завданого ВПС Афганістану в п'ятницю вночі в провінції Нангархар на сході країни», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, ВПС завдали удару по табору талібів у районі Шерзад. Серед ліквідованих бойовиків - 14 членів спецназу «Талібану».

Також повідомляється про десятьох поранених талібів.

Як повідомлялося, на початку січня на півночі Афганістану бойовики атакували армійський блокпост, внаслідок чого загинули шість військовослужбовців і вісім нападників.