Афганська авіація вдарила по укриттю талібів: загинули вісім бойовиків

У результаті удару військової авіації на заході Афганістану знищено вісім бойовиків руху «Талібан».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Вісім бойовиків загинули в результаті авіаудару військових по укриттях «Талібану» в районі Бала Булук провінції Фарах на заході Афганістану», - йдеться в повідомленні.

З посиланням на заяву ВС Афганістану, уточнюється, що це сталося в суботу, в другій половині дня.

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Зазначається, що бойова авіація афганської армії завдала ударів по укриттю талібів, де зібралася група бойовиків, щоб розробити план нападу на силовиків у цьому районі. В результаті удару вісім талібів загинули на місці, ще п'ятеро дістали поранення.

Як визнають афганські військові, деяким бойовикам після авіаудару вдалося втекти.