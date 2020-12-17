Військові Афганістану за підтримки авіації знищили 17 талібів

На півдні Афганістану урядові сили за підтримки військової авіації ліквідували 17 бойовиків руху "Талібан".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міноборони Афганістану.

"Сили уряду Афганістану відбили атаки членів руху "Талібан" в окрузі Панджвай провінції Кандагар на півдні країни, після чого повстанці були змушені тікати", - йдеться в повідомленні.

У військовому відомстві зазначають, що за підтримки авіації урядові війська знищили 17 терористів зі зброєю і боєприпасами - і таким чином зірвали спробу просування талібів.

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Про втрати з боку урядових сил не повідомляється.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 13 співробітників сил безпеки Афганістану загинули внаслідок нападу талібів на КПП у провінції Баглан.