Військові Афганістану за підтримки авіації знищили 17 талібів

Військові Афганістану за підтримки авіації знищили 17 талібів

Укрінформ
На півдні Афганістану урядові сили за підтримки військової авіації ліквідували 17 бойовиків руху "Талібан".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міноборони Афганістану.

"Сили уряду Афганістану відбили атаки членів руху "Талібан" в окрузі Панджвай провінції Кандагар на півдні країни, після чого повстанці були змушені тікати", - йдеться в повідомленні.

У військовому відомстві зазначають, що за підтримки авіації урядові війська знищили 17 терористів зі зброєю і боєприпасами - і таким чином зірвали спробу просування талібів.

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Про втрати з боку урядових сил не повідомляється.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 13 співробітників сил безпеки Афганістану загинули внаслідок нападу талібів на КПП у провінції Баглан.

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