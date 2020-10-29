Військові Афганістану заявляють про ліквідацію понад сотні талібів

Військові Афганістану заявляють про ліквідацію понад сотні талібів

Укрінформ
Міністерство оборони Афганістану відзвітувало про ліквідацію понад сотні членів угруповання «Талібан» під час боїв у південній провінції Гільменд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

«Понад сто бійців «Талібану» вбиті та поранені під час операції», - йдеться у заяві міноборони Афганістану.

Про втрати серед афганських військових нічого не повідомляється.

Як уточнюється, військова операція проти талібів у провінції Гільменд на півдні країни почалася у понеділок.

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Також повідомляється, що бої з талібами військові ведуть в 11 провінціях Афганістану.

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