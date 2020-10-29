Військові Афганістану заявляють про ліквідацію понад сотні талібів

Міністерство оборони Афганістану відзвітувало про ліквідацію понад сотні членів угруповання «Талібан» під час боїв у південній провінції Гільменд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

«Понад сто бійців «Талібану» вбиті та поранені під час операції», - йдеться у заяві міноборони Афганістану.

Про втрати серед афганських військових нічого не повідомляється.

Як уточнюється, військова операція проти талібів у провінції Гільменд на півдні країни почалася у понеділок.

Також повідомляється, що бої з талібами військові ведуть в 11 провінціях Афганістану.