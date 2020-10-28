Цього року від бойових дій в Афганістані постраждало 6 тисяч мирних мешканців - ООН

У 2020 році близько 6 тисяч афганців було вбито або поранено внаслідок зіткнень між урядовими силами та талібами.

Про це йдеться у квартальному звіті Організації Об’єднаних Націй, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, з січня до вересня внаслідок бойових дій в Афганістані загинуло 2117 мирних жителів, ще 3822 людини були поранені.

«Афганістан залишається одним із найнебезпечніших місць у світі для цивільного населення», - йдеться у доповіді Місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA).

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Водночас наголошується, що втрати серед цивільних зменшились на 30% порівняно з минулорічним періодом, але кількість постраждалих не зменшилася після початку мирних переговорів уряду з Талібаном, що розпочалися в Катарі минулого місяця.