В Афганістані таліби атакували КПП, вбиті 13 силовиків

В Афганістані таліби атакували КПП, вбиті 13 силовиків

Укрінформ
Щонайменше 13 співробітників Сил безпеки Афганістану загинули внаслідок нападу терористичного угруповання «Талібан» на КПП у провінції Баглан

 Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

За словами місцевих чиновників, ще четверо силовиків отримали поранення в результаті нічної атаки на КПП у двох районах міста Пул-е-Кумрі, яке вважається головним містом у провінції Баглан.

Самі ж напади сталися за 3 км від штаб-квартири поліції провінції.

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У «Талібані» наразі не прокоментували новину.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше десятеро співробітників Сил безпеки Афганістану загинули та шестеро були поранені у понеділок, 14 грудня, в результаті нападу на КПП у провінції Кундуз.

Фото: heartofasia.af

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