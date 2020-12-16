В Афганістані таліби атакували КПП, вбиті 13 силовиків

Щонайменше 13 співробітників Сил безпеки Афганістану загинули внаслідок нападу терористичного угруповання «Талібан» на КПП у провінції Баглан

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

За словами місцевих чиновників, ще четверо силовиків отримали поранення в результаті нічної атаки на КПП у двох районах міста Пул-е-Кумрі, яке вважається головним містом у провінції Баглан.

Самі ж напади сталися за 3 км від штаб-квартири поліції провінції.

У «Талібані» наразі не прокоментували новину.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше десятеро співробітників Сил безпеки Афганістану загинули та шестеро були поранені у понеділок, 14 грудня, в результаті нападу на КПП у провінції Кундуз.

Фото: heartofasia.af