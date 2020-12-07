В Афганістані підірвали вантажівку з вибухівкою, десятки поранених

Унаслідок підриву вантажівки в афганській провінції Кандагар щонайменше 35 людей отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VOA.

Серед поранених є 15 цивільних, а також співробітники різних силових відомств.

Сам підрив невеликої вантажівки з вибухівкою стався у понеділок біля районного відділу поліції міста Даман.

Унаслідок вибуху кільком будівлям завдана шкода.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєний напад.

Зазначається, що атака сталася через кілька днів після того, як представники афганської влади та терористичного угрупування «Талібан» досягли певного прогрес у перемовинах щодо миру в країні.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада внаслідок вибуху у провінції Газні в Афганістані загинули 30 осіб, ще 15 зазнали поранень.