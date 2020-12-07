В Афганістані підірвали вантажівку з вибухівкою, десятки поранених

В Афганістані підірвали вантажівку з вибухівкою, десятки поранених

Укрінформ
Унаслідок підриву вантажівки в афганській провінції Кандагар щонайменше 35 людей отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VOA.

Серед поранених є 15 цивільних, а також співробітники різних силових відомств.

Сам підрив невеликої вантажівки з вибухівкою стався у понеділок біля районного відділу поліції міста Даман.

Унаслідок вибуху кільком будівлям завдана шкода.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєний напад.

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Зазначається, що атака сталася через кілька днів після того, як представники афганської влади та терористичного угрупування «Талібан» досягли певного прогрес у перемовинах щодо миру в країні.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада внаслідок вибуху у провінції Газні в Афганістані загинули 30 осіб, ще 15 зазнали поранень.

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