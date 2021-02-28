В ОБСЄ кажуть про відкат у просуванні політики рівності - Климпуш-Цинцадзе

В ОБСЄ відзначають суттєвий відкат у просуванні політики рівності та наголошують на необхідності залучення жінок до процесів ухвалення рішень задля сталих і довготривалих результатів для суспільств.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написала голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"На запрошення міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде взяла участь у першому засіданні Експертної консультативної ради з питань просування порядку денного Жінки.Мир.Безпека, як одного з пріоритетів шведського Головування в ОБСЄ у 2021 році. Учасники відзначали суттєвий відкат серед країн ОБСЄ в просуванні політики рівності, набрання обертів антигендерних рухів як інструменту гібридної війни проти Заходу, необхідності залучення жінок до процесів ухвалення рішень задля сталих і довготривалих результатів для суспільств та країн", - написала Климпуш-Цинцадзе.

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Вона висловила сподівання, що за час шведського Головування, в тому числі й з допомогою Консультативної ради, вдасться хоча б деякі позитивні тренди інституалізувати для ширшого залучення жінок в процеси миротворення, у вирішення безпекових питань, створити додаткові механізми для економічної активності жінок, що допоможуть і в їхній політичній активізації, а також - запропонувати шляхи подолання наслідків пандемії, яка, за дослідженнями, найбільше впливає саме на жінок.