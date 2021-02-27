Криза у Вірменії: президент відмовився звільняти главу Генштабу

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив пропозицію про звільнення начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві президента країни.

«Проєкт указу вивчили в апараті президента Республіки, детально обговорили його з провідними юристами та незалежними експертами. В результаті можна зробити висновок, що проект указу очевидно суперечить Конституції", - йдеться в заяві.

Тому Президент Республіки повернув проєкт указу із зауваженнями.

В адміністрації президента заявили, що Саркісян «не захищає якусь політичну силу і приймає рішення, керуючись виключно загальнодержавними і загальнонаціональними інтересами».

Проєкт указу про звільнення начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна був запропонований президенту країни після того, як у четвер, 25 лютого, Генеральний штаб Збройних сил Вірменії виступив із заявою, в якій вимагає відставки прем'єра Ніколи Пашиняна і уряду.

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Пашинян назвав заяву Генштабу «спробою військового перевороту» і закликав своїх прихильників зібратися на Площі Республіки в Єревані.