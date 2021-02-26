Біля парламенту Вірменії протестувальники ставлять намети

Учасники акцій протесту, які вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, перекрили центральний проспект Єревана та встановлюють намети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс.

За даними агенції, протестувальники перекрили проспект Баграмяна сміттєвими баками та лавками.

Опозиція прагне домогтися проведення засідання парламенту Вірменії задля обговорення питання про імпічмент прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Раніше повідомлялося, що парламент Вірменії відмовився скликати позачергове засідання з цього питання. Опозиція направила делегацію до президента Армена Саркісяна "для обговорення ситуації, що склалася та пошуку рішень", заявив координатор "Руху на захист Батьківщини" Ішхан Сагателян.

Тим часом Пашинян звернувся до опонентів: "Ми припиняємо нашу акцію та пропонуємо опозиції також припинити свою. Запрошуємо їх до обговорення подальших дій. Але всі рішення мають прийматися з урахуванням думки народу".

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Як повідомлялося, 24 лютого Нікол Пашинян звільнив першого заступника начальника генштабу ЗС Вірменії Тирана Хачатряна.

Наступного дня генштаб висунув вимогу відставки прем'єра та уряду. Пашинян назвав це спробою військового перевороту та закликав своїх прихильників зібратися на Площі Республіки в Єревані.

Соєю чергою опозиційний "Рух на захист Батьківщини" заявив про проведення мітингу на площі Свободи.