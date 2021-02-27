Байден вирішив не карати принца Салмана за вбивство Хашоггі – CNN

Чинний президент США Джо Байден вирішив не застосовувати покарання проти наслідного принца Мухаммеда бін Салмана, якого розвідка США назвала безпосередньо відповідальним за організацію вбивства Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє в п’ятницю американський телеканал CNN, передає Укрінформ.

«Попри свою обіцянку під час виборчої кампанії покарати лідерів Саудівської Аравії, президент Джо Байден відмовився застосувати санкції проти того, кого американська розвідувальна спільнота визнала відповідальним за смерть журналіста Джамаля Хашоггі – наслідного принца Мухаммеда бін Салмана», - підкреслює телеканал.

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При цьому зазначається, що рішення не карати принца могло бути прийняте цілком свідомо. Воно прямо вказує на складнощі, що можуть виникнути в разі розриву відносин з «проблемним союзником» у нестабільному регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Офіс директора Національної розвідки США розсекретив доповідь щодо ролі уряду Саудівської Аравії у вбивстві Джамаля Хашоггі. У документі прямо вказується на причетність наслідного принца Мухаммеда бін Салмана до ліквідації журналіста.

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Цього ж дня Міністерство фінансів США та Державний департамент запровадили санкції проти десятків саудівських чиновників, а також проти Сил швидкого реагування, які відповідають за охорону наслідного принца Саудівської Аравії.