США розсекретили доповідь щодо причетності принца Салмана до вбивства Хашоггі

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь щодо ролі уряду Саудівської Аравії у вбивстві Джамаля Хашоггі, у якому вказав на пряму причетність наслідного принца Мухаммеда бін Салмана до ліквідації журналіста.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сторінці ODNI, передає Укрінформ.

«За нашими оцінками, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман схвалив операцію в Стамбулі (Туреччина) з метою захоплення чи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі», - йдеться в розвідувальному звіті.

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Сама доповідь охоплює кілька сторінок з основними тезами. Водночас більша частина, яка містить докази та іншу інформацію, залишається засекреченою.

З оприлюдненого документа зрозуміло, що в спецоперації було залучено дві групи, у тому числі семеро членів елітної силової структури – Сил швидкого реагування, яка підпорядкована безпосередньо принцу Салману та відповідає за його особисту безпеку.

Крім того, вказується, що наслідний принц неодноразово висловлювався про Хашоггі як про загрозу для королівства та виступав за жорстокі силові переслідування дисидентів.

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Як підкреслили в ODNI, висновки були повністю узгоджені з розвідувальною спільнотою США, а інформація була розсекречена настільки, щоби захистити важливі джерела, а також методи її отримання.

Нагадаємо: у п’ятницю Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти екскерівника розвідки Саудівської Аравії, а також Сил швидкого реагування цієї країни у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашоггі. Паралельно, Державний департамент США запровадив візові обмеження для 76 осіб Саудівської Аравії, причетних до загроз, переслідування та вбивств дисидентів у Саудівській Аравії, у тому числі по справі Хашоггі.