Британія вводить персональні санкції проти РФ та Саудівської Аравії

Уряд Британії вводить персональні санкції проти громадян Росії та Саудівської Аравії за порушення прав людини.

Імена громадян, щодо яких будуть застосовані санкції, оголосять у понеділок, 6 липня, повідомляє Financial Times.

Деяким росіянам буде заборонено в'їжджати на територію Британії. Також будуть заморожені їхні рахунки в британських банках. Передбачається, що санкції будуть введені відносно причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського у 2009 році.

Також в санкційний список будуть внесені деякі громадяни Саудівської Аравії, які причетні до вбивства саудівського журналіста-опозиціонера Джамаля Хашоггі.

"За допомогою цього законодавчого акта Британія отримає нові повноваження і зможе перешкодити в'їжджати в Британію тим, хто причетний до брутальних порушень прав людини, спрямовувати кошти у наші банки та отримувати вигоду з нашої економіки", - заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.

Крім цього він зазначив, що в цьому році санкції можуть бути розширені на підозрюваних у корупції, утиски журналістів і образу на релігійному ґрунті.

Як повідомляв Укрінформ, “акт Магнітського", прийнятий у США і підтриманий Канадою та деякими європейськими країнами, дозволив західним урядам заморожувати кошти російських чиновників, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

Згодом "акту Магнітського" був привласнений статус глобального закону, таким чином, передбачені ним санкції можуть застосовуватися до всіх країн, громадяни яких порушують, на думку США, права людини.