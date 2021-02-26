Штати ввели санкції проти Саудівської Аравії за вбивство журналіста Хашоггі

Міністерство фінансів США у п’ятницю оголосило про введення санкцій проти колишнього керівника розвідки Саудівської Аравії, а також силової структури цієї країни через причетність до резонансного вбивства Джамаля Хашоггі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті американського фінансового відомства в п’ятницю, передає Укрінформ.

«Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США ввів санкції проти ексзаступника голови Служби загальної розвідки Саудівської Аравії Ахмада Хасана Мохаммеда аль-Асірі, а також Сил швидкого реагування цієї країни у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашоггі», - зазначається в повідомленні.

Обмеження введені на підставі Глобального акту Магнітського, прийнятого з метою переслідування осіб, які вчинили серйозні порушення прав людини, а також корупції у по всьому світу.

«Всі, хто причетний до огидного вбивства Джамаля Хашоггі, повинні нести відповідальність. Сполучені Штати стоять разом із журналістами та політичними дисидентами в протидії загрозам насильства та залякування», - заявила у цьому зв’язку міністр фінансів США Дженет Йеллен.

Як повідомляв Укрінформ, саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував уряд Саудівської Аравії, виїхав із королівства до США у 2017 році. Він був автором публікацій для The Washington Post.

2 жовтня 2018 року він відвідав консульство своєї країни в Стамбулі, аби отримати посвідчення про розлучення для одруження з турецькою нареченою. Хашоггі було вбито в консульстві під час спецоперації, яку спланували вищі посадові особи уряду Саудівської Аравії.

Фото: АА