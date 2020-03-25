Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб

За результатами розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, проведеного генпрокуратурою Стамбула, винесено обвинувачувальний вирок 20 особам, їх всіх оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Про це повідомляє Millі Gazete.

«Розслідування, яке проводила стамбульська генпрокуратура щодо Джемаля Хашоггі, завершене. Обвинувальний висновок містить перелік, в якому 20 осіб, двох з них обвинувачують за статтею «Організація і умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю», - йдеться у повідомленні з посиланням на заяву генпрокурора Стамбула Ірфана Фідана.

Всі підозрювані були оголошені в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, справу передано до суду.

Як повідомлялося, у груні минулого року кримінальний суд в Ер-Ріяді з 11 осіб, які проходили по справі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, п’ятьох засудив до найвищої міри покарання. Ще трьом були присуджені тривалі терміни ув’язнення. З трьох осіб обвинувачення були зняті.

Прокуратура Саудівської Аравії не висунула обвинувачень проти кількох осіб, які вважаються ключовими у справі організації злочину, зокрема радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, який вважається організатором вбивства, ексгенконсула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі та заступника голови розвідки Ахмеда Асірі, який пішов у відставку одразу після вбивства журналіста. Перші два були внесені Вашингтоном до санкційного списку через причетність до цього злочину.

В Анкарі висловили незадоволення процесом розслідування та рішенням, винесеним судом в Саудівській Аравії.

В ООН розкритикували рішення суду в Саудівській Аравії, назвавши його «сміховинним». Як заявила спецдоповідачка ООН з питання позасудових страт Агнес Калламард, наймані вбивці визнані винними, засуджені до смертної кари, організатори ж не лише залишаються на свободі, їх майже не торкнулися розслідування та судовий розгляд.