Вбивство Хашоггі: суд у Саудівській Аравії ухвалив остаточний вирок

Cуд у Саудівській Аравії ухвалив вирок вісьмом обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі, засудивши їх до ув'язнення на терміни від 7 до 20 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Arabiya.

За даними прокуратури королівства, 5 обвинувачених проведуть у в'язниці 20 років за причетність до вбивства Хашоггі, а ще троє осіб засуджені на строки від 7 до 10 років.

У прокуратурі додали, що вирок є остаточним і підлягає виконанню.

Згідно з місцевим законодавством, родичі вбитого ще можуть помилувати або пробачити самих злочинців, і ті не отримують вирок у вигляді смертної кари. Проте, суд ще може визнати обвинувачених винними у скоєні злочину й призначити їм термін покарання у вигляді позбавлення волі.

Зазначається, що торік родина вбитого Джамаля Хашогі пробачила вбивцям журналіста.

Як повідомлялося, саудівський журналіст, оглядач Washington Post Джамаль Хашоггі 2 жовтня 2018 року зайшов у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі і зник.

Офіційний Ер-Ріярд визнав, що його вбили, лише після 20 жовтня. Турецькі ЗМІ повідомили, що тіло Хашоггі було знищено в кислоті, та офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У листопаді під час обшуку в резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів. Туреччина передала пов'язані з вбивством Хашоггі аудіозаписи Саудівській Аравії, США, Канаді, Німеччині, Франції та Великобританії.

У грудні минулого року кримінальний суд в Ер-Ріяді з 11 осіб, які проходили у справі про вбивство Хашоггі, п'ятьох засудив до найвищої міри покарання. Ще трьох було засуджено на тривалі терміни ув'язнення. Із трьох осіб обвинувачення було знято.

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