ВООЗ перевіряє нову версію виникнення COVID-19

Спеціалісти із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) почали перевіряти нову версію виникнення коронавірусу на ще одному продовольчому ринку в китайському місті Ухань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Поки що встановити зв’язок між «нульовим пацієнтом» і ринком тварин «Хуанань» (раніше припускалося, що вірус виник саме там) в результаті досліджень не вдалося.

Видання наголошує, що коронавірус був виявлений 8 грудня 2019 року у жителя міста на ім’я Ухань Чень. Пацієнт розповів експертам ВООЗ, як працюють в Ухані, що його батьки здійснювали закупки на іншому місцевому продовольчому ринку.

Тож тепер експерти приступили до перевірки нової версії поширення COVID-19. Тести на коронавірус батьків «нульового пацієнта» виявилися негативними, але невідомо, коли саме вони були зроблені і чи проводилося дослідження на антитіла.

Всесвітня організація охорони здоров’я має намір встановити точне місцезнаходження ринку і з’ясувати, чи є зв’язок між ним та іншими випадками зараження COVID-19, виявленими в Ухані в грудні 2019 року.

Раніше фахівці ВООЗ розпочали ретельно на місцях досліджувати перший зафіксований випадок коронавируса в китайському місті Ухань і попросили у влади Китаю контакти цього пацієнта.

Як повідомлялося, у світі зафіксували 113 696 122 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 522 030 летальних, одужали 89 247 525 осіб.

Фото: Dailymail UK