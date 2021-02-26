МОЗ оновило список карантинних зон – 61 країна «червона»

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

В Україні станом на 19 лютого цей показник становить 186,4.

До червоної зони віднесено 61 країну, де цей показник вищий, в тому числі 11 країн, щодо яких немає даних про захворюваність на COVID-19.

До червоної зони в переліку віднесені, зокрема, Велика Британія, Австрія, Італія, Чеська Республіка, США, Франція, Іспанія, Бразилія та інші.

Водночас у зеленій зоні опинилися Болгарія, Греція, Німеччина, Туреччина, Індія, Єгипет та ін.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 333 844 особи, за останню добу зафіксовано 8003 нових випадків COVID-19.