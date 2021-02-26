Покемонам 25: ігрові картки йдуть з молотка за шестизначні суми

По всьому світу на цих вихідних рідкісні карти Pokémon йдуть з молотка за шестизначні суми у зв'язку з 25-річчям японської серії мультфільмів і відеоігор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Карткова гра, заснована на серії Pokémon, була створена в 1996 році, з того часу мільйони людей по всьому світу грали в карти і обмінювалися ними.

Цієї суботи франшиза, що за своєю вартістю обганяє «Зоряні війни» і «Гаррі Поттера» разом узятих, відзначає 25-ту річницю.

По всьому світу проводиться низка аукціонів, присвячених карткам покемонів. Наприклад, компанія Richard Winterton Auctioneers, що базується у Великій Британії, наразі проводить онлайн-аукціон приблизно 40 карт і наборів.

Рідкісний набір карт першого випуску недавно був проданий більш ніж за 400 тисяч доларів.

В рамках святкування популярний YouTube-блогер, актор і боксер Логан Пол також відкриє коробку рідкісних карт. За його словами, він заплатив 2 мільйони доларів за шість наборів, витративши три місяці на пошук невідкритих коробок покемонів першого випуску.

Фото: GETTY IMAGES / RICHARD WINTERTON AUCTIONEERS