На Мальті висунули обвинувачення ще двом підозрюваним у вбивстві журналістки

На Мальті ще двом підозрюваним – Роберту Агіусі та Джеймі Веллі висунули обвинувачення у співучасті у вбивстві журналістки Дафне Каруани Галіції.

Про це повідомляє The Times of Malta, передає Укрінформ.

Чоловіків звинувачують у тому, що вони входили до складу злочинної організації та надали вибухівку для вбивства журналістки у жовтні 2017 року.

Як пише видання, Джорджа Дегіорджо, який разом із братом Альфредом раніше отримав обвинувачення у причетності до вбивства Галіції, разом з Веллою звинуватили також у вбивстві юриста Кармела Чіркопа у 2015 році - на замовлення Адріана Агіуса - брата Роберта Агіуса.

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Братів Агіусів затримали одночасно з Веллою під час рейдів поліції у вівторок, 23 лютого.

Усіх чотирьох звинувачують і в незаконному володінні зброєю. А Адріана Агіуса, крім того, - у зберіганні героїну. Усі четверо провину заперечують.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизпалива.

Трьом чоловікам — братам Альфреду і Джорджу Дегіорджо та їхньому другу Вінсенту Мускату – висунули обвинувачення в підриві бомби в автомобілі. Їх заарештували в грудні 2017 року. Суд щодо інших двох фігурантів ще триває.

Цього тижня суд Мальти засудив Вінцента Муската до 15 років позбавлення волі за причетність до підриву авто журналістки Галіції у 2017 році. Мускат має заплатити 42 920 євро за судові витрати. Він вже заявив, що не подаватиме апеляцію, тому рішення суду одразу набирає чинності.

Фото: Chris Sant Fournier