Адвокат повідомив про загострення в Антоненка хвороби судин

Обвинувачений у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко має загострення хвороби із судинами, і у нього почалася руйнація зубів.

Як передає Укрінформ, про це у інтерв’ю «Буквам» заявив його адвокат Станіслав Кулик.

«Задовільний (стан у Антоненка – ред.), але це не заслуга лікарів СІЗО чи поліції. В Антоненка загострення хвороби із судинами. Почалася руйнація зубів. Крім того, він мав симптоми, подібні до COVID-19. Ми просили змінити запобіжний, аби він мав змогу нормально лікуватися за межами ізолятора. Але це клопотання відхилили, натомість зобов’язали СІЗО надати медичну допомогу», - розповів юрист.

Він уточнив, що у ізоляторі є стоматолог.

«Вона з тими засобами й можливостями, які є в ізоляторі, спробувала Антоненку допомогти. Але після того у нього випав зуб. І нам довелося звертатися до приватного стоматолога, який їхав до Андрія у СІЗО, аби лікувати зуби», - поінформував Кулик.

Щодо проблем із судинами у Антоненка, адвокат зазначив, що штатний хірург ізолятора його оглянув, і зробив висновок, що це взагалі не його компетенція і треба вузький спеціаліст, судинний хірург.

«Нам вдалося організувати візит лікаря, судинного хірурга, який Антоненка лікував раніше. Він приїхав в ізолятор, так само його оглянув і сказав, що треба провести діагностику за допомогою спеціальної апаратури. Після того ситуація заглохла. Аби вивезти Андрія в лікарню, треба за кілька тижнів до того подати заявку, аби медзаклад перевірили: чи безпечно туди везти людину, чи можна її там охороняти. І відповіді поки немає», - повідомив Кулик.

Захист сподівається, що Антоненку змінять запобіжний і він зможе нормально сходити в лікарню, поінформував він.

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Щодо ймовірного COVID-19 у обвинуваченого, Кулик сказав, що спеціаліст однієї з лабораторій Києва приїжджав у СІЗО і взяв зразки для аналізів - результати були негативні.

«Ми трохи видихнули. Але реальний ризик був, адже на коронавірусну хворобу перехворіли двоє адвокатів. І один із них ходив до Андрія в ізолятор, ще коли не знав про захворювання. Але, на щастя, виявилося, що в Антоненка була звичайна застуда», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку. У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

17 грудня 2020 року сторона захисту наголосила, що в одного з адвокатів Антоненка є підтверджений діагноз COVID-19. У той день Шевченківський районний суд Києва розглядав клопотання захисту Антоненка про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.

Але тоді Суд залишив Антоненка під вартою.