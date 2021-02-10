Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою до 2 квітня ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота "Free Riff", передає Укрінформ.

"Андрія Антоненка залишено під вартою", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 2 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а також строк дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку. У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.