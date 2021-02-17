Вбивство Окуєвої: справу банди кілерів направили до суду

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно організатора та 6 учасників злочинної організації, яка впродовж 2016-2019 років займалася вчиненням замовних вбивств.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ «Капарол», директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців.

Вбивство Аміни Окуєвої та ряд замовних вбивств і замахів – на Київщині судитимуть учасників злочинної організації / Фото: офіс генерального прокурора

Окрім того, вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замовники цих вбивств та замахів перебувають у розшуку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі управлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Обвинуваченим інкримінується створення та участь в злочинній організації, закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами. У разі доведення вини, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю, у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва було поранено.

Попередній замах на подружжя було вчинено 1 червня на Подолі у Києві. Тоді Окуєва зуміла нейтралізувати й поранити нападника. Ним виявився чоловік, який назвався іноземним журналістом і завчасно домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, зловмисник дістав з коробки пістолет і вистрелив у груди Осмаєву, у відповідь Окуєва зі свого пістолета зробила кілька пострілів.

Аміна Окуєва на Майдані була лікарем, потім стала бійцем на фронті.

Поховали Аміну у Дніпрі на мусульманській частині Краснопільського кладовища.