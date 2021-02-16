У суді пояснили, чому підозрюваного у вбивстві Окуєвої звільнили з-під варти

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.

Про це йдеться у заяві пресслужби Київського апеляційного суду щодо підстав зміни запобіжного заходу Редькіну, оприлюдненій у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"11 лютого 2021 року Київським апеляційним судом частково задоволено апеляційну скаргу сторони захисту, скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 січня 2021 року та застосовано до підозрюваного І. Редькіна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - поінформували у пресслужбі.

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У суді наголосили, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 197 КПК, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Водночас сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів не повинен перевищувати 12 місяців.

«Враховуючи те, що підозрюваного І. Редькіна затримано 11 січня 2020 року, то станом на день розгляду вказаної апеляційної скарги останній тримався під вартою понад максимально встановлений, для стадії досудового розслідування, строк, а саме 13 місяців, що суперечить положенням кримінального процесуального законодавства та є підставою для скасування оскаржуваного рішення слідчого судді», - заявили у суді.

Водночас, як пояснюють в установі, колегія суддів за результатами апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих кримінальних правопорушень і наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПКУ, а тому застосувала до Редькіна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Повний текст судового рішення, в якому викладені мотиви його прийняття, внесено до Єдиного держреєстру судових рішень 16 лютого 2021 року, додали у суді.

Раніше ЗМІ поінформували, що апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої, на цілодобовий домашній арешт. Про підстави ухвалення такого рішення не повідомлялося.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня 2021 року Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб 56-річному уродженцю Дагестану Ігорю Редькіну, підозрюваному в умисному вбивстві добровольця Аміни Окуєвої.

Чоловік підозрюється у скоєнні ряду злочинів у складі злочинної організації. Серед них і умисне вбивство Окуєвої, яке сталося 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха, коли невідомі розстріляли впритул автомобіль, у салоні якого були Окуєва та її чоловік. Жінка померла на місці.

Фігуранту також повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, шахрайства, умисному знищенні майна та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Максимальне покарання, яке йому загрожує, - довічне ув’язнення.