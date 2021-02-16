Суд у справі Шеремета вивчав докази щодо призначення експертиз

Шевченківський районний суд Києва продовжить судовий розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 23 лютого.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд відкладає судове засідання до 23 лютого на 14:00», - сказала головуюча суддя.

На сьогоднішньому засіданні суд досліджував письмові матеріали, надані прокурором, зокрема постанови про призначення судово-медичної експертизи щодо причин смерті Шеремета, експертиз під час слідства, висновок експерта–трасолога.

Крім того, суд дослідив постанову про призначення комплексної пожежо-технічної та вибухотехнічної експертизи та її копію, лист про направлення додаткових матеріалів на проведення комплексної вибухотехнічної та пожежо-технічної експертизи тощо.

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Окремо досліджувалися листи командувачу Національної гвардії для визначення місця проведення експериментальних вибухів, лист начальнику Департаменту вибухотехнічної служби з проханням виділення спеціалістів, протокол проведення слідчого експерименту від вересня 2016 року і додаток до нього, копію постанови про призначення вибухотехнічної експертизи, супровідні документи, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

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У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.