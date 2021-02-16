Суд у справі Шеремета вивчав докази щодо призначення експертиз
Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Суд відкладає судове засідання до 23 лютого на 14:00», - сказала головуюча суддя.
На сьогоднішньому засіданні суд досліджував письмові матеріали, надані прокурором, зокрема постанови про призначення судово-медичної експертизи щодо причин смерті Шеремета, експертиз під час слідства, висновок експерта–трасолога.
Крім того, суд дослідив постанову про призначення комплексної пожежо-технічної та вибухотехнічної експертизи та її копію, лист про направлення додаткових матеріалів на проведення комплексної вибухотехнічної та пожежо-технічної експертизи тощо.
Окремо досліджувалися листи командувачу Національної гвардії для визначення місця проведення експериментальних вибухів, лист начальнику Департаменту вибухотехнічної служби з проханням виділення спеціалістів, протокол проведення слідчого експерименту від вересня 2016 року і додаток до нього, копію постанови про призначення вибухотехнічної експертизи, супровідні документи, тощо.
Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.
У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.