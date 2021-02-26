Меркель анонсувала розробку COVID-паспортів у Євросоюзі
Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, підбиваючи підсумки першого дня саміту ЄС, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми всі згодні, що потрібен цифровий сертифікат про щеплення… Потрібно близько 3 місяців, щоб створити відповідні технічні можливості», - зазначила глава уряду ФРН.
За її словами, протягом зазначеного періоду такі документи мають бути розроблені й на рівні окремих держав. При цьому вони повинні бути взаємосумісними.
Водночас канцлер ФРН заспокоїла: «Це не означає, що подорожувати дозволять тільки тим, хто матиме сертифікат про щеплення».
Виробництво вакцин та щеплення - це те, що дає надію під час пандемії, підкреслила Меркель. Вона вказала, що США взагалі не експортують вакцини власного виробництва, Велика Британія робить це в дуже малих обсягах, тоді як «ЄС виробляє їх не лише для себе, а й для інших частин світу».
Вакцин буде потрібно дуже багато, адже коронавірус і його мутації супроводжуватимуть людство ще багато років, наголосила Меркель. У цьому зв’язку Єврокомісія планує започаткувати ближчими місяцями «іHERA-інкубатор», який буде опікуватися розробками та виробництвом препаратів з урахуванням мутацій.
Як повідомлялося, саміт ЄС проходить 25-26 лютого в віртуальному режимі.