Меркель анонсувала розробку COVID-паспортів у Євросоюзі

Протягом трьох місяців у Європі можуть з’явитися сертифікати вакцинації, які дозволять громадянам країн ЄС подорожувати під час літніх відпусток.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, підбиваючи підсумки першого дня саміту ЄС, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми всі згодні, що потрібен цифровий сертифікат про щеплення… Потрібно близько 3 місяців, щоб створити відповідні технічні можливості», - зазначила глава уряду ФРН.

За її словами, протягом зазначеного періоду такі документи мають бути розроблені й на рівні окремих держав. При цьому вони повинні бути взаємосумісними.

Водночас канцлер ФРН заспокоїла: «Це не означає, що подорожувати дозволять тільки тим, хто матиме сертифікат про щеплення».

Виробництво вакцин та щеплення - це те, що дає надію під час пандемії, підкреслила Меркель. Вона вказала, що США взагалі не експортують вакцини власного виробництва, Велика Британія робить це в дуже малих обсягах, тоді як «ЄС виробляє їх не лише для себе, а й для інших частин світу».

Вакцин буде потрібно дуже багато, адже коронавірус і його мутації супроводжуватимуть людство ще багато років, наголосила Меркель. У цьому зв’язку Єврокомісія планує започаткувати ближчими місяцями «іHERA-інкубатор», який буде опікуватися розробками та виробництвом препаратів з урахуванням мутацій.

Як повідомлялося, саміт ЄС проходить 25-26 лютого в віртуальному режимі.