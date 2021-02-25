Авіакомпанії вимагають від країн ЄС запровадити сертифікат вакцинації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.
У листі, який видання отримало з власних джерел, IATA закликає країни ЄС «домовитись про вирішальну роль безпечних цифрових рішень», таких як спеціальний проїзний документ - IATA Travel Pass.
Цей лист підписаний віцепрезидентом IATA з питань Європи Рафаелем Шварцманом та адресований президенту Європейської ради Шарлю Мішелю напередодні віртуальної зустрічі лідерів ЄС, що відбудеться сьогодні.
У листі IATA стверджує, що такий проїзний квиток (Travel Pass) забезпечить «урядам, а також пасажирам та екіпажу необхідну впевненість у стані здоров'я кожного пасажира».
Запропонований IATA цифровий квиток зберігатиме деталі вакцинації мандрівників, останні результати тестів на COVID-19, що дозволить пасажирам швидко обмінюватися інформацією про власне здоров'я з урядами країн до в'їзду на їх територію, йдеться у листі.
IATA стверджує, що жорсткі вимоги до перевірки також допоможуть боротися з шахраями, котрі поширюють підроблені сертифікати про вакцинацію.