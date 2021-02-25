Генштаб Вірменії підтвердив вимогу відставки прем'єра Пашиняна

Заяву, зроблену у четвер керівним складом Генерального штабу Збройних сил Вірменії з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, не було ніким продиктовано і не зроблено під чиїмось тиском.

Про це заявив Генштаб ЗС, підтвердивши свою позицію, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Азатутюн.

«Це чітке переконання і позиція генералів і офіцерів, мета яких одна - служити порятунку Батьківщини в цей відповідальний момент. Ще раз підтверджуємо нашу чітку позицію», - йдеться в заяві Генштабу ЗС Вірменії.

Як повідомлялося, 24 лютого прем'єр Пашинян звільнив першого заступника начальника Генштабу ЗС Тирана Хачатряна.

У четвер, 25 лютого, Генеральний штаб Збройних сил Вірменії виступив із заявою, в якій вимагає відставки прем'єра й уряду.

Пашинян назвав заяву Генштабу «спробою військового перевороту» і закликав своїх прихильників зібратися на Площі Республіки в Єревані.

Потім опозиційний "Рух на захист Батьківщини" заявив про проведення мітингу на площі Свободи. Нині до центру вірменської столиці стягуються сили поліції, учасники протесту також прибувають.