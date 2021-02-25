Лондон — на першому місці у світі за кількістю доларових мільйонерів

Столиця Великої Британії обігнала американський Нью-Йорк за рівнем концентрації доларових мільйонерів: кожна десята особа, що мешкає в Лондоні, має такі статки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на щорічний звіт консалтингової компанії Knight Frank.

Так, у Лондоні живе майже 874 354 доларових мільйонери (їм належать активи на суму понад 720 тисяч фунтів стерлінгів). У Нью-Йорку, який посів друге місце, - 820 тисяч мільйонерів.

Ці дані говорять про великий розрив між багатими й бідними в столиці Британії. За даними уряду, понад 2,5 мільйона (або 28%) жителів Лондона належать до категорії тих, котрі «живуть у бідності».

Керівник відділу досліджень Knight Frank Ліам Бейлі сказав, що висока концентрація доларових мільйонерів у Лондоні пояснюється дорожнечею житла в місті.

«При середній вартості житла в Лондоні 514 тисяч фунтів стерлінгів багато домогосподарства потрапляють у категорію заможних людей», — сказав він.

Дослідження показало, що понад 68 тисяч лондонських квартир коштують дорожче 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося, позиції Лондона як фінансової столиці світу похитнулися через вихід країни з Євросоюзу.