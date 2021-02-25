Посла Євросоюзу у Венесуелі оголосили персоною нон грата

Очільницю представництва ЄС у Венесуелі Ісабель Бріланте Педросу оголосили персоною нон грата у відповідь на запроваджені санкції проти режиму Ніколаса Мадуро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telesur.

Зазначається, що міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреас поінформував посла ЄС про прийняте рішення і вручив їй офіційного листа.

Посол Євросоюзу впродовж 72 годин мусить залишити Венесуелу.

Як повідомлялося, 22 лютого Рада ЄС ухвалила рішення про включення 19 офіційних осіб Венесуели до переліку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи у зв’язку з діями та рішеннями, спрямованими на підрив демократії та верховенства права в країні.

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Євросоюз запровадив обмежувальні заходи проти Венесуели у листопаді 2017 року. Окрім заборони на подорожі та заморожування активів осіб і установ, близьких до режиму, санкції включають повну заборону на постачання зброї або обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій.