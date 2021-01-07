Євросоюз не визнає легітимність нового парламенту Венесуели

Європейський Союз підтвердив, що не визнає легітимність нового складу Національної Асамблеї Венесуели, який було сформовано із грубими порушеннями демократичного процесу.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація міститься у декларації Високого представника ЄС від імені усього Європейського Союзу, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«На жаль, вибори у Венесуелі до Національної Асамблеї від 6 грудня 2020 року проходили без національної згоди навколо виборчих умов. Європейський Союз вважає, що ці вибори не відповідали міжнародним стандартам належного процесу та не змогли мобілізувати народ Венесуели для участі. Відсутність політичного плюралізму, а також шлях, яким були сплановані і проведені ці вибори, включаючи дискваліфікацію опозиційних лідерів, не дозволяє ЄС визнати цей виборчий процес прозорим, інклюзивним і таким, що заслуговує на довіру», - йдеться у документі.

Євросоюз зауважив, що результати виборів, що були проведені таким чином, не можуть вважатися такими, що представляють інтереси народу Венесуели. З цього приводу ЄС висловив глибокий жаль, що новий склад Національної Асамблеї 5 січня почав виконувати свій мандат на основі цих недемократичних виборів.

«Венесуела терміново потребує політичного рішення, щоб вийти із поточного тупику шляхом проведення процесу інклюзивного діалогу та переговорів, результатом яких мають стати надійний, інклюзивний та демократичний процес, який включатиме проведення місцевих, президентських та парламентських виборів», - наголошується у Декларації Високого представника ЄС.

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Європейський Союз підтвердив готовність сприяти такому демократичному процесу в країні та продовжувати контакти з усіма політичними та громадянськими силами, що прагнуть повернути демократію у Венесуелу, включаючи Хуана Гуайдо та інших представників Національної Асамблеї країни, що були легітимно обрані у 2015 році в результаті останнього демократичного волевиявлення громадян Венесуели.

Як повідомляв Укрінформ, понад десять держав Америки - Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста Ріка, Еквадор, Ель Сальвадор, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Парагвай, Перу - заявили про невизнання легітимності Національної Асамблеї Венесуели, яку було скликано 5 січня 2021 року, оскільки її склад сформований за наслідками фальсифікованих виборів від 6 грудня 2020 року, організованих нелегітимним режимом Ніколаса Мадуро.