Португалія поділиться вакцинами від коронавірусу з колишніми колоніями

У другому півріччі Португалія передасть кілька партій вакцин проти COVID-19 низці країн, які колись були її колоніями

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Августо Сантуш Сільва, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Португалія, населення якої трохи перевищує 10 мільйонів, претендує на 35 мільйонів доз вакцин за координованою ЄС схемою закупівель. Таким чином, у країні мають залишитися мільйони доз вакцини.

Частину їх Португалія передасть своїм колишнім колоніям: Анголі, Мозамбіку, Кабо-Верде, Гвінеї-Бісау, Екваторіальній Гвінеї, Сан-Томе і Принсіпі, а також Східному Тімору.

Читайте також: Португалія рекомендує вакцину AstraZeneca лише для людей віком до 65 років

Як наголосив міністр Сільва, розподіл вакцин між цими країнами є частиною зусиль з "двосторонньої співпраці".

За останніми даними, у світі підтверджено 113,081 млн випадків COVID-19, у тому числі 2,507 млн летальних, одужали 88,698 млн осіб.