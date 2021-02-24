Смоленська катастрофа: комісія заявляє, що літак Качинського був знищений вибухівкою

Урядовий літак Ту-154М з президентом Польщі Лєхом Качинським на борту зазнав катастрофи у квітні 2010 року в результаті детонації вибухового пристрою.

На цьому наголосив у середу в Сеймі РП голова Смоленської підкомісії з поновного розслідування Смоленської катастрофи, ексміністр національної оборони Польщі, депутат Сейму Антоні Мацеревич, передає кореспондент Укрінформу.

“Головна теза, а точніше правда, є такою, що літак був знищений в результаті вибуху”, - заявив Мацеревич.

Він додав, що до цього призвела “вибухівка, знайдена на елементах розбитого літака”.

Eксміністр повідомив, що не знає, хто міг підкласти вибухівку, оскільки це має встановити прокуратура, а не комісія, яка не має слідчих повноважень.

Мацеревич зазначив, що комісія, перед 11-ю річницею Смоленської катастрофи, має намір представити польській і міжнародній громадській думці “важливу інформацію” на тему звіту з причин катастрофи.

“З точки зору дослідження, можна без цього (отримання Польщею фрагментів розбитого літака з РФ – ред.) опублікувати звіт, оскільки ми володіємо зібраними зразками з розбитого літака та зразками, на яких як у польських, такі в іноземних лабораторіях знайдено сліди вибухівки”, - сказав Мацеревич.

Він розкритикував колишнього члена Смоленської підкомісії, данського експерта Гленна Йоргенсена, який в інтерв’ю польському тижневику Sieci нещодавно заявив, що не було докладено всіх організаційних зусиль для з’ясування причин та чинників, що призвели до катастрофи. Експерт зауважив, що Мацеревич запровадив “хаос і конфлікти” між членами підкомісії. За його словами, члени комісії станом на минулий рік самі не бачили кінцевого звіту своєї комісії. Водночас, голова комісії відкинув усі звинувачення, зазначивши, що Йоргенсен з вересня минулого року не є членом комісії, оскільки він не отримав сертифікат доступу до матеріалів з обмеженим доступом від служби військової контррозвідки Польщі.

Як повідомлялося, в авіакатастрофі 10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому “Смоленськ-Північний” (РФ) розбився польський урядовий літак з 96 особами на борту. В авіакатастрофі загинули президентське подружжя Лєха та Марії Качинських, все військове командування польської армії, значна частина польської політичної, релігійної та громадської еліти країни.

В 2011 році польська урядова комісія з розслідування причин катастрофи та Міждержавний авіаційний комітет у Москві основними причинами катастрофи назвали помилки екіпажу польського літака. Крім того, польська комісія значну відповідальність поклала на російських контролерів руху на аеродромі “Смоленськ-Північний”, які подавали частково хибну інформацію екіпажу і не заборонили посадку Ту-154М на летовищі.

Після приходу до влади у Польщі в 2015 році правоконсервативної партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського, новий уряд скасував рапорт своїх попередників, назвавши його нелегітимним, і в лютому 2016 р. відновив Смоленське слідство. Відтоді було проведено ексгумацію тіл усіх жертв катастрофи, а також ще раз досліджено усі записи “чорних скиньок” та елементи розбитого літака на предмет виявлення вибухових речовин. Зразки зібраних матеріалів надіслано у кілька міжнародних лабораторій, які мали підтвердити або виключити наявність залишків вибухових речовин.

У правлячій партії PiS неодноразово покладали відповідальність за катастрофу на росіян, натякаючи на можливу причетність до катастрофи російської влади. Крім того, вони звинувачували у недбальстві членів уряду експрем'єра Дональда Туска, дії яких також могли вплинути на доведення до катастрофи.

Голова комісії Мацеревич пообіцяв, що кінцевий звіт з розслідування причин катастрофи буде оприлюднено так швидко, як це можливо.