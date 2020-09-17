Смоленська катастрофа: Польща ініціює арешт трьох російських авіадиспетчерів

Слідчі Національної прокуратури Польщі звернулися до районного суду дільниці Варшава-Мокотув з поданням про тимчасовий арешт трьох російських авіадиспетчерів з вежі контролю у Смоленську за “навмисне доведення до катастрофи” літака президента Польщі Лєха Качинського 10 квітня 2010 року.

Як повідомляє Укрінформ з посилання на РАР, про це повідомила речниця Національної прокуратури РП Евя Бялік.

“Звинувачення, які висунуто авіадиспетчерам, стосуються навмисного доведення до катастрофи у повітряному русі, що призвело до смерті багатьох осіб”, - повідомила Бялік.

Як зазначається, це перший крок до оголошення російських диспетчерів в міжнародний розшук.

Польські слідчі з Національної прокуратури кілька разів здійснювали огляд елементів розбитого літака у Смоленську і зверталися до Росії з проханням про юридичну допомогу в рамках слідства, зокрема, про висунення обвинувачення і проведення допитів підозрюваних. Російська сторона не відповіла на ключові звернення слідчих з Варшави.

Як інформується, після повторного аналізу зібраних матеріалів польські слідчі встановили, що радіолокаційна система посадки, яку використовували авіадиспетчери у Смоленську, була несправною. Зокрема, на екрані радару пропадав пункт, який визначав позицію літака. Відтак, росіяни давали пілотам польського урядового літака хибну інформацію про місце розташування повітряного судна. Попри те, що диспетчери не знали про точне перебування літака, вони давали пілотам команди щодо зниження і заходу на посадку. Такі висновки польські слідчі зробили після аналізу реєстратора звуку P-500 з вежі контролю в Смоленську, зокрема, переговорів між авіадиспетчерами і пілотами. Фахівці криміналістичної лабораторії Агенції внутрішньої безпеки Польщі додатково розшифрували слова і речення, які раніше не можна було ідентифікувати, і приписати їх конкретним особам. На підставі проаналізованих матеріалів було стверджено, що інформація, яка надавалася диспетчерами, була хибною.

У квітні 2017 року Національна прокуратура РП змінила характер звинувачення щодо двох авіадиспетчерів – з ненавмисного до навмисного доведення до авіакатастрофи. Слідчі переконували, що контролери руху могли розуміти, що їх дії можуть призвести до катастрофи, але продовжували спрямовували літак на посадку.

Як відомо, 10 квітня 2010 року при заході на посадку на військовому аеродромі “Смоленськ-Північний” зазнав катастрофи польський урядовий літак Ту-154М, на борту якого було 96 осіб. В результаті трагічної події загинули усі особи, що були на борту літака, зокрема президентське подружжя Лєха та Марії Качинських, а також усе військове командування та значна частина політичної еліти країни. Польська делегація тоді прямувала до Катині на вшанування загиблих поляків у 70-річчя Катинського злочину.

У 2011 році було опубліковано російський та польський рапорти з причин катастрофи. У російському звіті провина за катастрофу покладалася виключно на польських пілотів, а в польському урядовому документі - на пілотів Ту-154М та російських авіадиспетчерів.

У 2016 році в Польщі на урядовому рівні відновлено слідство у справі Смоленської катастрофи і поінформовано про анулювання попереднього польського рапорту з причин катастрофи.