Пристайко: Через 10 років після Смоленської катастрофи ключові питання - без відповіді

У десяті роковини Смоленської катастрофи ключові питання щодо трагедії залишаються без відповідей.

Про це написав віцепрем'єр-міністр Вадим Пристайко у Twitter.

«Сьогодні ми поділяємо біль від великої втрати поляків і згадуємо загиблих у Смоленській авіакатастрофі. 10 років минуло, але ключові питання щодо цієї трагедії залишаються без відповідей. Це ще одна «темна сторінка» у польсько-російських відносинах», - зауважив він.

Як повідомлялося, 10 квітня 2010 року під час посадки на військовому аеродромі неподалік російського Смоленська зазнав катастрофи літак Ту-154, яким польська державна делегація на чолі з президентом Лєхом Качинським прямувала для участі в меморіальних заходах, присвячених 70-им роковинам Катинської трагеді.

Тоді загинули всі 96 осіб, які перебували на борту літака, серед них президентське подружжя Лєха та Марії Качинських, представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.

За час, що минув після катастрофи, з'явилася низка гіпотез про її причини. Спочатку Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною аварії помилку екіпажу, визначивши як чинник недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому «Смоленськ-Північний». Проте згодом стали лунати й інші версії.

У лютому 2016 року в Польщі за рішенням тодішнього міністра оборони Антоні Мацеревича поновили розслідування, створивши відповідну комісію.

Розслідування Смоленської катастрофи триває донині. Польська сторона неодноразово на міжнародному рівні порушувала питання про необхідність повернення Росією уламків президентського літака. Проте російська сторона відмовляється це робити, посилаючись на те, що ведеться слідство. У Варшаві ж переконані, що небажання віддавати Польщі її власність свідчить про те, що Москві є що приховувати у цій справі.