Катинь має стати пересторогою для прибічників послаблення санкцій проти Кремля – Боднар
Про це написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у статті «Російський режим продовжує політику вбивць Катині».
«Катинь – досі не загоєна рана. Вбивці так і не були покарані. Навіть більше, їхні сучасні правонаступники далі чинять злочини і залишаються безкарними. Цей сумний висновок хай буде пересторогою для всіх, хто має ілюзії стосовно "business as usual" з Путіним. Цей сумний висновок хай буде і заохоченням для демократичного світу не послаблювати санкцій проти Кремля. Доки не запанує справедливість. Доки не припиниться агресія. Доки не припиниться окупація Криму і Донбасу. Доки не відновиться у повному обсязі повага до основоположних засад міжнародного права», - зазначив дипломат.
Боднар акцентував, що незважаючи на те, що Катинський злочин радянської системи достеменно доведено і вивчено, досі у Кремлі намагаються відбілити злочинний характер тоталітарної сталінської системи, цинічно шукати виправдання цим вбивствам.
У цьому контексті він звернув увагу на те, що російські пропагандисти намагаються "прикрасити" роль СРСР у нападі на Польщу та участь у початку Другої світової війни.
«Без пакту Молотова-Рібентроппа могло б не бути Катині, масових депортацій українців і поляків, переповнених трупами катівень НКВД на Західній Україні, мільйонів жертв Голокосту... та інших трагедій, які принесла змова злочинних режимів СРСР та нацистської Німеччини і подальша війна між ними», - наголосив заступник міністра.
На його переконання, намагання приховати правду від світу та переписувати історію показує глибоко вкорінену сутність як тогочасної радянської системи, так і її сучасних ревізіоністів у Росії.
«Якими б парадами і пропагандистськими кампаніями Кремль не намагався сьогодні "прикрасити" СРСР і його вождів – військові злочини Москви приховати неможливо. Спільно викриваючи й засуджуючи злочини сталінізму, відновлюючи історичну пам'ять і справедливість, ми не тільки виконуємо свій обов'язок перед загиблими, а й перед прийдешніми поколіннями», - резюмував Боднар.
Як відомо, впродовж квітня-травня 1940 року за наказом Йосифа Сталіна було розстріляно 21 тис. 857 польських офіцерів і службовців.
Катинський розстріл – узагальнена назва цього воєнного злочину, скоєного одночасно у декількох місцях, головним чином у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (Нині Твер) та Харкові навесні 1940 року.