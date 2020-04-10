Катинь має стати пересторогою для прибічників послаблення санкцій проти Кремля – Боднар

Відсутність покарання за вчинений Кремлем злочин проти людяності у Катині спонукав сучасну Росію до нових злочинів, тож це має стати пересторогою для тих світових політиків, які виступають за послаблення санкцій проти РФ.

Про це написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у статті «Російський режим продовжує політику вбивць Катині».

«Катинь – досі не загоєна рана. Вбивці так і не були покарані. Навіть більше, їхні сучасні правонаступники далі чинять злочини і залишаються безкарними. Цей сумний висновок хай буде пересторогою для всіх, хто має ілюзії стосовно "business as usual" з Путіним. Цей сумний висновок хай буде і заохоченням для демократичного світу не послаблювати санкцій проти Кремля. Доки не запанує справедливість. Доки не припиниться агресія. Доки не припиниться окупація Криму і Донбасу. Доки не відновиться у повному обсязі повага до основоположних засад міжнародного права», - зазначив дипломат.

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Боднар акцентував, що незважаючи на те, що Катинський злочин радянської системи достеменно доведено і вивчено, досі у Кремлі намагаються відбілити злочинний характер тоталітарної сталінської системи, цинічно шукати виправдання цим вбивствам.

У цьому контексті він звернув увагу на те, що російські пропагандисти намагаються "прикрасити" роль СРСР у нападі на Польщу та участь у початку Другої світової війни.

«Без пакту Молотова-Рібентроппа могло б не бути Катині, масових депортацій українців і поляків, переповнених трупами катівень НКВД на Західній Україні, мільйонів жертв Голокосту... та інших трагедій, які принесла змова злочинних режимів СРСР та нацистської Німеччини і подальша війна між ними», - наголосив заступник міністра.

На його переконання, намагання приховати правду від світу та переписувати історію показує глибоко вкорінену сутність як тогочасної радянської системи, так і її сучасних ревізіоністів у Росії.

«Якими б парадами і пропагандистськими кампаніями Кремль не намагався сьогодні "прикрасити" СРСР і його вождів – військові злочини Москви приховати неможливо. Спільно викриваючи й засуджуючи злочини сталінізму, відновлюючи історичну пам'ять і справедливість, ми не тільки виконуємо свій обов'язок перед загиблими, а й перед прийдешніми поколіннями», - резюмував Боднар.

Як відомо, впродовж квітня-травня 1940 року за наказом Йосифа Сталіна було розстріляно 21 тис. 857 польських офіцерів і службовців.

Катинський розстріл – узагальнена назва цього воєнного злочину, скоєного одночасно у декількох місцях, головним чином у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (Нині Твер) та Харкові навесні 1940 року.