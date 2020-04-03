Моравецький відклав візит до Смоленська через мовчанку Росії

Польська урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким відкладає візит до Смоленська, який мав відбутися 10 квітня, на пізніший термін.

Як повідомив в ефірі TVP Info голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, таке рішення ухвалене у зв’язку з тим, що Росія не надала до опівночі 2 квітня інформацію про логістичний супровід такого візиту.

“Cьогодні вночі ухвалено рішення про перенесення дати візиту, який мав відбутися 10 квітня 2020 року…Сьогодні до опівночі представники Російської Федерації, попри декларації про згоду на такий візит, не надали однозначну письмову відповідь на питання щодо логістики цього візиту”, - повідомив Дворчик.

Він додав, що у зв’язку з відсутністю відповіді російської сторони здійснення цього візиту у відповідності до існуючих процедур безпеки у Польщі неможливе.

“Цей візит відбудеться пізніше”, - констатував Дворчик.

Голова канцелярії глави польського уряду зауважив, що переговори про цей візит велися з російською стороною з лютого, польська сторона надіслала Росії відповідні ноти з цього приводу, а група, яка готувала візит, відвідала Смоленськ.

“Сьогодні рівно сім днів до вильоту делегації. До сьогодні ми не отримали письмового підтвердження декларацій, які ми почули під час зустрічей і переговорів”,- констатував Дворчик.

Як інформувалося, у четвер зранку речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі Polsat News поінформував, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір полетіти до РФ в 10-ту річницю Смоленської катастрофи. Він зауважив, що польська сторона очікує на підтвердження з боку Росії можливості проведення усіх процедур, пов’язаних з потенційним візитом до Смоленська.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова у четвер підтвердила, що польська сторона звернулася з проханням про підтримку цього візиту. Вона поінформувала, що Росія перебуває в контакті з польською стороною і працює над цим питанням "враховуючи ситуацію, пов’язану з коронавірусом".

Раніше агентство інформувало, що канцелярія президента Польщі спочатку також не виключала візит до Росії глави Польської держави Анджея Дуди. Згодом з’явилася інформація, що Дуда може поїхати 13 квітня до Харкова, де відвідає один з так званих катинських цвинтарів, на якому поховані польські військовослужбовці. Однак після початку епідемії коронавірусу Дуда заявив, що плани поїхати до Харкова можуть бути скасовані.

Цьогоріч минають 80-ті роковини Катинського злочину і 10 років від дня Смоленської катастрофи.

За рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року було розстріляно приблизно 22 тис. поляків, яких захопили у полон і вивезли у СРСР після окупації Польщі у вересні 1939 року. Убитих поховали у братських могилах поблизу Катині, Твері, Харкова та у Биківні. Зокрема, в районі П’ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тис. поляків з так званого катинського списку.

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі під Смоленськом загинули 96 членів польської делегації на чолі з президентом Лєхом Качинським, які прямували до Росії на заходи до 70-тих роковин Катинського злочину.