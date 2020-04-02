Прем'єр Польщі має намір полетіти до РФ у річницю Смоленської катастрофи

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір полетіти до РФ в 10-ту річницю Смоленської катастрофи.

Про це в ефірі Polsat News заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

“Зараз очікуємо підтвердження можливості щодо проведення усіх процедур, пов’язаних з потенційним візитом до Смоленська, а також на відповідь російської сторони”, - сказав Мюллер.

За його словами, якщо не буде технічних, фактичних і дипломатичних перешкод, то Моравецький хотів би взяти участь в урочистостях 10 квітня.

Як повідомлялося, в середині лютого Польща дипломатичними каналами звернулася до Росії щодо організації візитів перших осіб Польщі у чергові річниці Катинського злочину та Смоленської катастрофи.

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Канцелярія президента Польщі спочатку також не виключала візит до Росії глави Польської держави Анджея Дуди. Згодом з’явилася інформація, що Дуда може поїхати 13 квітня до Харкова, де відвідає один з так званих катинських цвинтарів, на якому поховані польські військовослужбовці. Однак після початку епідемії коронавірусу Дуда заявив, що плани поїхати до Харкова можуть бути скасовані.

Цьогоріч минають 80-ті роковини Катинського злочину і 10 років від дня Смоленської катастрофи.

За рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року було розстріляно приблизно 22 тис. поляків, яких захопили у полон і вивезли у СРСР після окупації Польщі у вересні 1939 року. Убитих поховали у братських могилах поблизу Катині, Твері, Харкова та у Биківні. Зокрема, в районі П’ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тис. поляків з так званого катинського списку.

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі під Смоленськом загинули 96 членів польської делегації на чолі з президентом Лєхом Качинським, які прямували до Росії на заходи до 70-тих роковин Катинського злочину.

фото: EPA/EFE