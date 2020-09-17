РФ не видасть диспетчерів, звинувачених Польщею у катастрофі під Смоленськом - ЗМІ

Вимогу Польщі про видачу російських диспетчерів у справі про катастрофу польського президентського літака під Смоленськом неможливо реалізувати, оскільки Росія не видає за кордон своїх громадян.

Як передає Укрінформ, про це Інтерфаксу повідомило джерело, обізнане з ситуацією.

"Відповідно до Конституції країни, Російська Федерація не видає своїх громадян іноземним державам. Це заборонено Основним законом країни. Даний шлях тупиковий, він ніякої перспективи не має", - сказав співрозмовник.

За його словами, все, що можна, російська сторона у цій справі виконала.

Раніше прессекретар Національної прокуратури Польщі Єва Бялик повідомила, що слідчі польської прокуратури звернулися в районний суд ділянки Варшава-Мокотув з поданням про тимчасовий арешт трьох російських авіадиспетчерів з вишки контролю у Смоленську за "умисне доведення до катастрофи" літака президента Польщі Леха Качиньського 10 квітня 2010 року.

Як повідомлялося, 10 квітня 2010 року при заході на посадку на військовому аеродромі "Смоленськ-Північний" зазнав катастрофи польський урядовий літак Ту-154М, на борту якого перебували 96 осіб. В результаті трагічної події загинули усі люди, що перебували на борту літака, серед яких президентське подружжя Леха та Марії Качиньських, а також все військове командування і значна частина політичної еліти країни. Польська делегація тоді прямувала до Катині на вшанування пам'яті загиблих поляків до 70-річчя Катиньського злочину.

У 2011 році були опубліковані російський і польський рапорти про причини катастрофи. У російському звіті провина за катастрофу покладалася виключно на польських пілотів, а в польському урядовому документі - на пілотів Ту-154М і російських авіадиспетчерів.

У 2016 році в Польщі на урядовому рівні відновлено слідство у справі Смоленської катастрофи та повідомлено про анулювання попереднього польського рапорту про причини катастрофи.