У Відні запустили портал для анонімних повідомлень про корупцію

Влада Відня, який є водночас столицею та федеральною землею Австрії, запустила онлайн-платформу, через яку можна анонімно повідомити про факти корупції серед місцевих чиновників.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

У такий спосіб коаліція Соціал-демократичної партії Австрії (SPÖ) та ліберальної NEOS, яка урядує у Відні, намагається підвищити рівень прозорості органів місцевої влади та посилити боротьбу з корупцією.

Написати на сайт, а також прикріпити відповідні супровідні матеріали, може кожен, хто вважає, що той чи інший представник віденської влади "діє не в інтересах міста або некоректно: бере хабарі, марнує комунальні кошти, зловживає професійним становищем задля особистої вигоди або скоює інші злочинні дії".

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Потребу в такому порталі у міській владі пояснюють тим, що номером телефонної "гарячої лінії", на яку можна було повідомити всі ці факти, мало хто користувався: за рік надійшло лише близько 50 дзвінків.

Фото: bkms-system.net