У Відні запустили портал для анонімних повідомлень про корупцію
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.
У такий спосіб коаліція Соціал-демократичної партії Австрії (SPÖ) та ліберальної NEOS, яка урядує у Відні, намагається підвищити рівень прозорості органів місцевої влади та посилити боротьбу з корупцією.
Написати на сайт, а також прикріпити відповідні супровідні матеріали, може кожен, хто вважає, що той чи інший представник віденської влади "діє не в інтересах міста або некоректно: бере хабарі, марнує комунальні кошти, зловживає професійним становищем задля особистої вигоди або скоює інші злочинні дії".
Потребу в такому порталі у міській владі пояснюють тим, що номером телефонної "гарячої лінії", на яку можна було повідомити всі ці факти, мало хто користувався: за рік надійшло лише близько 50 дзвінків.
Фото: bkms-system.net