В Австрії провели обшуки у міністра фінансів через справу про хабарництво

Австрійська прокуратура у справах економічних та корупційних злочинів провела у четвер обшук у помешканні федерального міністра фінансів Гернота Блюмеля.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АРА.

«Прокуратура у справах економічних та корупційних злочинів (WKStA) проводила огляд у міністра фінансів Гернота Блюмеля», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура і міністр підтвердили цей факт.

За інформацією відомства, обшуки проводили у четвер «у кількох приватних помешканнях та офісах». Окрім міністра фігурантами справи про хабарництво є ще дві особи, імена яких не називають.

«Розслідування ґрунтується на підозрі у тому, що відповідальна особа компанії у сфері азартних ігор пропонувала пожертвування політичній партії в обмін на підтримку з боку чиновників Австрійської Республіки у справі про додаткові податкові платежі за кордоном», - повідомили у WKStA.

Обшук у будинку міністра, який представляє правлячу Австрійську народну партію (ÖVP), відбувся відразу після того, як урядовець побував у антикорупційній прокуратурі у четвер вранці. Під час обшуку конфісковано документи та електронні пристрої.

Австрійські ЗМІ пишуть, що справа стосується подій 2017 року, коли Гернот Блюмель обіймав посаду очільника віденського осередку ÖVP, а керівництво у партії переходило до нового лідера – Себастіана Курца. Стверджується, що представники компанії в індустрії гемблінгу Novomatic через Блюмеля нібито намагалися отримати сприяння австрійської держави у врегулюванні проблеми з додатковим оподаткуванням в Італії. Натомість компанія нібито робила грошові пожертвування Австрійській народній партії.

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Парламентська опозиція вже закликала до відставки Блюмеля з посади міністра. Політик же заявив, що не робитиме цього. Блюмель заперечує отримання пожертв з боку Novomatic і називає неправдивими висунуті проти нього обвинувачення.

Фото: bundeskanzleramt.gv.at