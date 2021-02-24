На Мальті вбивцю журналістки засудили до 15 років в'язниці

Суд Мальти засудив Вінцента Муската до 15 років позбавлення волі за причетність до смертельного підриву відомої журналістки Дафне Каруани Галіції у 2017 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Malta Independent.

Суддя Едвіна Гріма заявила, що Мускат визнав себе винним, й засудила його до 15 років позбавлення волі.

Мускат також повинен заплатити 42 920 євро за судові витрати. Він вже заявив, що не подаватиме апеляцію, і тому рішення суду одразу набирає чинності.

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Раніше цього року Мускат просив помилування від президента, проте воно було відхилене.

Як повідомлялося, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизпалива.

Трьом чоловікам — братам Альфреду і Джорджу Дегіорджо та їхньому другу Вінсенту Мускату – висунули обвинувачення в підриві бомби в автомобілі. Їх заарештували в грудні 2017 року. Суд щодо інших двох фігурантів ще триває.

Фото: picture-alliance/dpa