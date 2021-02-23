Суд у справі Шеремета відклали до 9 березня

Шевченківський районний суд Києва продовжить розглядати справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 9 березня.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відкладаємо судове засідання на 14:00 9 березня 2021 року», - сказала Голуб.

Суд під час засідання у вівторок дослідив низку документів, зокрема, різноманітні листи (серед яких — листи про надання інформації), запити, клопотання про проведення обшуків, протоколи оглядів різних жорстких дисків, супровідні листи, також присутні переглядали різні відеозаписи, тощо.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.