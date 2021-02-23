Суд у справі Шеремета відклали до 9 березня
Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Відкладаємо судове засідання на 14:00 9 березня 2021 року», - сказала Голуб.
Суд під час засідання у вівторок дослідив низку документів, зокрема, різноманітні листи (серед яких — листи про надання інформації), запити, клопотання про проведення обшуків, протоколи оглядів різних жорстких дисків, супровідні листи, також присутні переглядали різні відеозаписи, тощо.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.
У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.