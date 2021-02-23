ЄС розширив «чорний» список офшорів

Рада Європейського Союзу внесла державу Домініка до списку країн-офшорів, які не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці з ЄС.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі відомства.

«Рада, переглянувши список щодо юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС з метою оподаткування, вирішила додати Домініку до цього списку», - зазначається у повідомленні.

У відомстві також додали, що Барбадос був виключений з цього списку.

Зазначається, що список Євросоюзу щодо юрисдикцій, які не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці з ЄС, був створений ще у грудні 2017 року. Він є частиною зовнішньої стратегії ЄС щодо оподаткування та має на меті внести вклад у постійні зусилля з просування належного податкового управління у всьому світі.

Наразі у списку залишаються 12 юрисдикцій - Американське Самоа, Ангілья, Домініка, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельські острови, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США та Вануату.